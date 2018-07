74 hotdogs in 10 minuten: dat gaat zo

Eetcompetities op de ‘4th of July’, de nationale feestdag in de VS, zijn immens populair. Dat bewijst ‘Nathan’s Hot Dog-Eating Contest’ in New York. 20.000 mensen kwamen gisteren supporteren en 1 miljoen keken er live naar op televisie.

Het concept van de wedstrijd is heel simpel: zoveel mogelijk worstjes en bijhorende broodjes naar binnen spelen in tien minuten tijd. Gemakkelijk toch zou je zeggen, maar de uitdrukkingen op de gezichten van de deelnemers spreken boekdelen.

Bij de mannen kwam iedereen voor de onbetwiste eetkampioen Joey ‘Jaws’ Chestnut. En hij stelde niet teleur. Voor de elfde keer won Chestnut de jaarlijkse wedstrijd, en hij stelde zijn persoonlijk record en het wereldrecord scherp: 74 hotdogs in tien minuten. Daarmee liet hij de concurrentie mijlenver achter zich.

Miki Sudo verdedigde met succes haar titel bij de vrouwen en at 37 hotdogs.