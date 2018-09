Een zesjarig jongetje heeft twee bronzen medailles gewonnen op het Chinees kampioenschap indoor skydiven. Xiao Yiming was de jongste deelnemer en deed de sport amper acht maanden. Tijdens de wedstrijd tuimelde hij in het rond door de luchtkoker. Yiming zelf was tevreden over zijn prestatie: “Ik heb het goed gedaan, ik voelde me superman.”