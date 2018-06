In het Colombiaanse Medellín is een gebouw van 54 meter hoog opgeblazen. Het gebouw was niet meer veilig en werd daarom, met de hulp van honderd kilogram aan explosieven, neergehaald.

Het gebouw had 18 verdiepingen en 44 appartementen en werd in 2009 gebouwd. Twee jaar lang was het bewoond, maar door schade aan het skelet van het gebouw was het niet meer veilig.