Het is nog reikhalzend uitkijken naar de komst van Sinterklaas, maar toch zijn er heel wat mensen al in de kerstsfeer. Ook Jurgen Bollen uit het Limburgse Alken heeft de smaak al te pakken. Hij moet wel, want eind deze maand opent hij opnieuw zijn kerstparadijs voor bezoekers: met 34 kerstbomen, 18.000 glazen bollen en 350.000 lichtjes.