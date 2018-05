30.000 bijen op standbeeld in VS

Op een standbeeld in Pikeville, in de Amerikaanse staat Kentucky, zaten meer dan 30.000 bijen. Een imker verwijderde ze en deed ze in een bijenkorf.

Het bijennest was dertig centimeter lang en zestig centimeter breed. De imker lokte de bijen door de koningin in een koffiedoos te steken. De rest van de zwerm volgde haar geur. Zo verplaatste de imker de bijen naar een korf bij hem thuis.

Bijenseizoen

Ook bij ons is het bijenseizoen gestart. Als je thuis zelf een bijennest ontdekt, bel je best de brandweer.