Op een video uit de VS is te zien hoe drie berenwelpen worden bevrijd uit een container. De dieren raakten om een onbekende reden gevangen in de container, waarna die omviel.

De beelden werden door het ‘Truckee Meadows Fire Protection District’ gedeeld op Facebook. Zij hadden gezien dat de moeder van de welpen heel de nacht had gewaakt bij de container, en beslisten om de welpen te bevrijden.

De geschrokken dieren vluchtten meteen weg wanneer ze de kans kregen.