Word jij al misselijk van het idee alleen om 27 hamburgers te eten? Een Amerikaanse vrouw deed het in amper tien minuten tijd. Daarmee won ze zomaar eventjes 1.300 euro. Het is niet de eerste keer dat Molly de jaarlijkse Z-Burger eetwedstrijd wint.

Eetwedstrijden zijn een echte traditie op de ‘4th of July’, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. In het hele land nemen mensen het tegen mekaar op om zoveel mogelijk te eten in zo weinig mogelijk tijd.