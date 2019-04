'Zorro'-acteur Antonio Banderas heeft gisteren, op Palmzondag, deelgenomen aan een processie in zijn thuisstad Málaga in Spanje. Dat is één van de bekendste processies van het land. Daarbij wordt een Mariabeeld van ruim 4.000 kilogram door de stad gedragen. Banderas groeide op in Málaga. "De meeste mensen die vandaag meedoen zijn kinderen van de mensen met wie ik ben opgegroeid", vertelt hij.