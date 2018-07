Een team van 300 acteurs en artiesten zorgen iedere dag voor een spektakel op Tomorrowland. Drie keer per dag vertrekt een parade van ongeveer dertig acteurs. Iedereen is verkleed in een van de thema’s die de voorbije jaren aan bod kwamen tijdens Tomorrowland. Af en toe houden de acteurs halt om foto’s te nemen samen met de bezoekers.