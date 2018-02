VTM viert vandaag zijn 29ste verjaardag. Op 1 februari 1989 verscheen de commerciële omroep voor het eerst op het scherm. Die dag was er ook meteen het eerste VTM NIEUWS.

Het Nieuws werd gepresenteerd door Dany Verstraeten en Nadine De Sloovere. Er was een korte nieuwsuitzending om 6.00 uur, gevolgd door het grote avondnieuws om 7.00 uur. Even na middernacht was er nog een kort laatavondnieuws.

Hieronder kan u het allereerste VTM NIEUWS volledig bekijken.