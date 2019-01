Gisteren heeft James Cooke zijn eerste voorstelling van’40-45' voor het publiek gespeeld. Hij nam de rol van Louis over van Jonas Van Geel en zal nog tot eind maart op het podium van het pop-up theater in Puurs staan. De eerste keer verliep alvast prima en het smaakt duidelijk naar meer. Cooke was naar eigen zeggen wel heel zenuwachtig omdat er een grote verantwoordelijkheid op hem wachtte.