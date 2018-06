Zo wil Roeselare de slow redden

Waar is de tijd dat er op fuiven nog slows gedraaid werden? In Roeselare was er vanmiddag een dansfeest met alleen maar slows. Het is een poging om deze traagste dans te redden, want tegenwoordig wordt die bijna niet meer gedanst op feesten of fuiven.

De slow was in de jaren 60, 70 en 80 dé manier om een lief op te scharrelen in een kermistent of tijdens een thé dansant. Op een fuif of in een dancing hoor je ze vandaag nog zelden.

Daarom ondernamen ze in Roeselare een poging om de slow te redden. Op ‘Du’ van Peter Maffay plakten een plein vol koppels tegen elkaar. Ze verdronken er in elkaars ogen en droomden weg naar hun jeugdjaren.