Vandaag verschijnt 'Stan and Ollie', een film over komieken Stan Laurel en Oliver Hardy. Hij gaat over de periode na het hoogtepunt van 'de dikke en de dunne', toen ze uit geldnood een theatertournee door Engeland maakten.

Acteurs John C Reilly en Steve Coogan kruipen in de huid van Stan en Ollie, en bij die eerste was dat zelfs letterlijk.