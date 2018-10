Zo verneemt Sam De Bruyn nieuws over 'Rode Neuzen Dag XL'

Qmusic-dj Sam De Bruyn kreeg vanochtend een wel erg speciale verrassing tijdens de uitzending van de ochtendshow. In een vrachtwagen trof Sam niemand minder dan Koen Wauters en Jonas Van Geel aan, met tape aan elkaar vastgemaakt. Het duo had dan ook een speciale boodschap: ze staan op 30 november in het Sportpaleis met een speciale show ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Koen en Jonas bouwen ook dit jaar weer een spetterend muzikaal feestje, maar dit jaar pakken ze het nog groter aan. Op vrijdag 30 november staan ze live in het sportpaleis, met uiteraard een optredend van een pak straffe bands en artiesten.

Wie tickets wil kopen, kan dat via deze website. De opbrengst van het concert gaat naar Rode Neuzen Dag. Je hebt dus niet alleen een fijne avond, je helpt er ook jongeren met psychische problemen mee.

Bekijk ook: