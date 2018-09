Zo ver gaan we voor het perfecte 'Instagramlichaam'

Op Instagram vind je tegenwoordig evenveel foto’s van billen en borsten als leuke en gezellige vakantiefoto’s. Het lijkt normaal geworden om in een niets verhullende outfit op de foto te staan. Voor veel meisjes en vrouwen is de druk dan ook groot geworden. Elke klik confronteert hen met het vrouwelijke ideaalbeeld. Ze dromen ervan om even mooi te worden als de droomvrouwen op de sociale media en kiezen steeds vaker voor plastische chirurgie.

In Telefacts maken we kennis met Lauren. Een paar weken geleden liet ze een borstvergroting uitvoeren. Ze is pas écht tevreden als de nieuwe borsten ook online worden goedgekeurd en maakt foto’s voor op Instagram. “Het is geschift. In nog geen vijf minuten, heb ik 222 likes. Het is anders, met m'n borsten. Je krijgt veel meer aandacht. Het is leuk”, vertelt ze.

Ook Abi weet als geen ander hoe je jezelf online moet verkopen. “Hoe meer likes, hoe mooier je bent. Veel mensen kennen me door m'n borsten. Hoe onthullender de foto's, hoe meer likes ik krijg. Dit is een foto van mij waarop je m'n borsten goed ziet. Die krijgt 432 likes. Als je dan naar een foto scrolt waarop ik een topje aanheb: 284 likes.”

De 25-jarige Sarah laat zich inspireren door Barbie. Ook zij wil de perfecte borsten en billen. “Je zit constant op Instagram en wil hetzelfde. Het is verslavend om er zo te willen uitzien. Barbie is de perfecte vrouw. Ze heeft ellenlange benen en een piepkleine taille. Ik heb implantaten in m’n wangen en in m'n lippen. Mijn borstvergroting gaf me meer zelfvertrouwen. Ik lijk afhankelijk van chirurgie om m'n uiterlijk te veranderen en zo zelfvertrouwen te krijgen, maar ik vind: als dat helpt, dan ga ik dat ook doen.” Haar relatie met Jack, met wie ze al twee jaar samen is, loopt daardoor gevaar. Hij heeft genoeg van het hele gedoe.

Jonge vrouwen en de druk om perfect te zijn. Vanavond om 21.45 uur in Telefacts Zomer op VTM.