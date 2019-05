Zo val je op: Lady Gaga draagt 4 outfits op rode loper MET-gala

Gisteravond vond in het Metropolitan Museum of Art in New York het jaarlijkse MET-gala plaats, een benefietevenement én een van de belangrijkste events in het modewereldje. Verschillende sterren flaneerden dan ook op de catwalk, maar zangeres en actrice Lady Gaga spande de kroon. Zij droeg maar liefst vier outfits na mekaar.

Onder haar enorme roze kleed met lange sleep zat een smallere zwarte jurk. Maar het duurde ook niet lang voor ze deze uittrok en in een strakke roze jurk verscheen. Alsof dat niet genoeg was, ging ook die uit en poseerde Gaga in zwart ondergoed en plateauzolen van 25 centimeter.