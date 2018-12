Hoe makkelijk is het om volgers op Instagram te kopen? Telefacts deed de test door 10.000 volgers te kopen voor een kattenaccount. Dat kan voor amper 55 euro. Het strafste van al: het werkt. Er komen ongeveer 2.500 volgers per uur bij. Twaalf uur later heeft het account zelfs 17.000 volgers. "Veel volgers hebben, trekt dus ook andere volgers aan", besluit Telefacts-presentatrice Birgit Van Mol.