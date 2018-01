Zo kondigt Gent het lichtfestival aan

Op het kantoorgebouw Virginie Loveling aan het Sint-Pieterstation in Gent is vanavond een gorilla in een zwembroek geklommen. De projectie kondigt het Gentse lichtfestival aan en moet de bezoekers oproepen om met het openbaar vervoer te komen, melden het Gentse stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen.

Het lichtfestival loopt van woensdag 31 januari tot en met 4 februari. Daarmee duurt de vierde editie een dag langer dan de vorige. Meer dan dertig kunstenaars zullen projecties en lichtspektakels opzetten in de Gentse straten. In totaal wordt het lichtfestival georganiseerd over een traject van 6,6 kilometer. Bij de laatste editie in 2015 waren er 640.000 bezoekers.

Het parcours loopt dit jaar van het Sint-Pietersplein tot aan het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT). Er is geen start- of eindpunt, starten kan dus om het even waar. De stad Gent wil er met eenrichtingsverkeer voor zorgen dat de doorstroming vlot gaat.

Openbaar vervoer

De gorilla op het kantoorgebouw werd gelanceerd met een druk op de knop van burgemeester Daniël Termont, schepen voor Cultuur en Evenementen Annelies Storms en de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers. "Met dit project wil het Lichtfestival, in samenwerking met De Lijn, het publiek tegelijk ook oproepen om naar het Lichtfestival te komen met het openbaar vervoer”, klinkt het.

De Lijn zet extra bussen en trams in tijdens het Lichtfestival. Op zondag 4 februari is het openbaar vervoer gratis en op de andere dagen geldt een voordelig evenementenbiljet.