Zo klonken 'Niels & Wiels' live in Gent

Na enkele jaren samen liedjes schrijven, is het nu eindelijk zover. Niels Destadsbader staat samen met pianist Miguel Wiels op het podium voor ‘Niels & Wiels’. En dat levert een avond op vol fijne muziek, grappige verhalen en vriendschap. Gisteravond stonden de twee voor het eerst samen in de Capitole in Gent.

Destadsbader is momenteel te zien in het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’ en werkt ook aan een nieuw album. Op 20 mei staat het duo nog in de Ethias Arena in Hasselt, op 2 juni in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tickets kosten 34, 39 en 46 euro.