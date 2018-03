Zo klonken The Killers in Sportpaleis

De Amerikaanse rockgroep The Killers speelden gisteren in he Sportpaleis in Antwerpen. Gemist? Geen probleem, want ze komen op 6 juli al terug naar ons land. Dan headlinen ze op Rock Werchter!

Het was nochtans al lang geleden voor de Belgische fans.Hun laatste live passages in ons land dateren van Rock Werchter 2009 en juni 2013 in een uitverkocht Vorst Nationaal.

The Killers braken wereldwijd door met hun debuutalbum 'Hot Fuss' (2004) met daarop de hitsingles 'Mr. Brightside' en 'Somebody Told Me'. Elk daaropvolgend album parkeerde zich telkens in de hoogste regionen van de charts, net zoals de singles 'Human', 'When You Were Young', 'Read My Mind'.