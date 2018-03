De Britse indierockband ‘Editors’ stond vanavond in het Sportpaleis. De groep, met frontzanger Tom Smith, bracht er al de bekendste hits zoals ‘Munich’, ‘An end has a start’ en natuurlijk ‘Papillon’, maar ook nummers van de nieuwe plaat ‘Violence’, zoals ‘Nothingness’. De fans zongen het hardst mee met ‘No sound but the wind’, dat vooral bekend is in ons land door het optreden van Editors op Rock Werchter in 2010.