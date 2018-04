Zo klonk Arcade Fire in het Sportpaleis

De Canadese band Arcade Fire trad gisteravond op in het Sportpaleis. Tijdens het bij momenten magische concert werden hun grootste hits, zoals ‘Everything Now’ en ‘Ready To Start’, luidkeels meegezongen.

Arcade Fire speelde gisteren een eigenzinnig concert, zoals de band dat wel vaker doet. Enkele jaren geleden traden ze al op als marcherende fanfare en kozen ze ook al voor een heel knusse show voor een piepklein publiek.

Het concert van gisteren was een muzikale boksmatch, met een boksring in het midden van de zaal. De bandleden werden aangekondigd als boksers en baanden zich al huppelend een weg door het publiek. In de ring speelden ze met de ruggen naar elkaar, zodat ze allemaal het publiek aankeken.

Wie er gisteren niet bij kon zijn, krijgt deze zomer nog een kans. Op donderdag 16 augustus staan de Canadezen op het podium van Pukkelpop.