Zanger en acteur Will Smith heeft het officiële WK-lied bekendgemaakt. Het lied heet ‘Live it Up’. Smith werkt samen met de zanger Nicky Jam en zangeres Era Istrefi. Het is een echt dansnummer met een snelle beat.

Op 15 juli zullen de drie artiesten het lied brengen tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou. De videoclip wordt volgende week uitgebracht.

Lees ook: Will Smith maakt officiële WK-lied