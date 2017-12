Op de Heizel in Brussel is vanmiddag Disney in Concert opgevoerd, een spektakel dat ook al in steden als San Francisco en Dublin te zien was. De naam zegt het: je hoort alle bekendste liedjes uit de Disneytekenfilms, live gezongen en begeleid door een orkest van tachtig muzikanten.

Wie Disney live zingt, moet veel verschillende stemmetjes instuderen. En veel tijd kregen de solisten niet om met het orkest te repeteren. Het bleef dus spannend tot op het podium.