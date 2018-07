Zo begon Ed Sheeran aan zijn concert

Met ‘Castle on The Hill’ heeft de Britse artiest Ed Sheeran zijn concert op Werchter afgetrapt. 65.000 fans trotseerden al sinds vanmiddag de hitte om hun idool aan het werk te zien. Het concert ging op 8 juli vorig jaar in voorverkoop en was in een uur tijd uitverkocht.

Organisator Live Nation heeft zoals steeds bij dit extreem warm een aantal preventieve maatregelen genomen. Zo is er gratis water verkrijgbaar bij alle sanitaire blokken. Er werden op een aantal plaatsen ook verfrissingspunten ingericht met niet-drinkbaar water. Achteraan in het park is een vernevelingssysteem geplaatst.

Er wordt ook gratis zonnecrème uitgedeeld. Bezoekers mogen geen paraplu's en parasols binnenbrengen, wel zonnecrème in flacons en tubes van minder dan 100ml. Er wordt ook aangeraden een hoedje of een pet te dragen.

Bekijk ook: