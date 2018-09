'Zilveren' Lady Gaga op première 'A Star is Born'

In Los Angeles is gisteravond de film ‘A Star is Born’ in première gegaan, met Lady Gaga in de hoofdrol. De zangeres stal op de rode loper – uiteraard – de show, dit keer met een lange zilveren jurk. De film wordt aanzien als één van de favorieten voor de Oscars eind dit jaar.

In de film speelt Gaga een beginnende zangeres die ontdekt wordt door een drankzuchtige countryster, gespeeld door Bradley Cooper, die zelf ook de film regisseerde. De zangeres ziet er in de film bijna onherkenbaar uit met bruin haar. Samen met Cooper schreef ze een aantal nummers speciaal voor deze film.

‘A Star is Born’ is in Belgische zalen te zien vanaf 3 oktober.