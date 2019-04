Zanger Andrei Lugovski zal weer optreden, anderhalf jaar nadat iemand hem vergiftigde met thallium, dat in rattenvergif zit. Lugovski, ooit Idool-finalist, hing wekenlang tussen leven en dood, maar tegen alle verwachtingen in heeft hij het wel gehaald. Sinds kort doet hij weer stemoefeningen. Op 22 september geeft hij zijn eerste concert, in het Kursaal in Oostende.