Zandsculpturenfestival bijna van start

Morgen begint het zandsculpturenfestival in Oostende. De artiesten legden daarom vandaag de laatste hand aan hun kunstwerken. De rode draad doorheen het festival is dit jaar Micky Mouse.

Op het zandsculpturenfestival zijn 150 creaties te bewonderen. Het thema tijdens deze editie is Micky Mouse, want die wordt dit jaar negentig. Maar er zijn ook heel wat andere figuurtjes te zien. Zo kan je het kasteel van Doornroosje of dat van Belle en het Beest bewonderen, allebei twaalf meter hoog.

150 kunstwerken

Voor de 150 zandsculpturen werden in totaal 240 vrachtwagens met zand aangevoerd. Dat maakt dit het grootste zandfestival ter wereld.

Het wandelparcours is ongeveer één kilometer lang. Er werden ook speciale paden aangelegd, zodat het festival ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Het zandsculpturenfestival van Oostende gaat zaterdag 23 juni van start en loopt nog tot 16 september 2018.