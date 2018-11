De videodienst YouTube boomt in ons land. Er zijn nu al veertien Belgische Youtube-kanalen met een miljoen volgers. Vorig jaar waren dat er nog maar zes. Jonge creatievelingen kunnen de knepen van het vak gaan leren op het YouTube Pop-up Space-evenement in Brussel.

Voor het tweede jaar op rij strijkt de YouTube Pop-up Space vier dagen lang neer in Brussel. Van 20 tot 23 november ontvangt de videowebsite zijn creatieve talenten om hen verder te begeleiden in de ontwikkeling van hun content.

Workshops

Tijdens de vierdaagse draait alles rond de YouTubers zelf, want zij krijgen zelf de kans om via workshops, rondetafelgesprekken, één-op-één gesprekken of ontmoetingen met andere talenten de kwaliteit van hun video's te blijven vergroten en zichzelf te blijven heruitvinden. Alles draait rond de slagzin "learn, create and connect". Het enige criteria om zich te mogen in te schrijven voor de YouTube Pop-up Space is dat de YouTubers meer dan 5.000 volgers moeten hebben.

Technische kant

"Het evenement is bovenal ook een kans om kennis te maken met andere creatievelingen en om van hen te leren en te kijken hoe zij hun kanaal uitbouwen. Zo ontstaan er soms mooie samenwerkingen. Daarnaast gaan we ook dieper in op de technische en analytische kant", vertelt YouTuber Tom's Odyssey.

In de pop-up kunnen de 300-tal talenten die tijdens deze vierdaagse langskomen, bovendien rekenen op professionele productiefaciliteiten die hen toestaan om meteen content te maken en te uploaden.

"Voor ons begint alles met luisteren naar onze YouTubers en tegelijkertijd kunnen we ze met experten uitleggen wat goed is en wat niet om zo de kwaliteit te behouden. Als zij succesvol zijn, zijn wij dat ook", vertelt Google-woordvoerder Michiel Sallaets.