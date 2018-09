Wim Oosterlinck ‘pas’ op 24ste ontmaagd

Sensoa lanceert een campagne om mythes over seks uit de wereld te helpen. Zo weet bijna iedereen dat het onzin is dat je “met hiv geen seks meer kan hebben”, maar toch maakt het sommige mensen onzeker. Dat soort mythes kunnen enkel ontkracht worden door er over te praten. Daarom bekende Qmusic-presentator Wim Oosterlinck vanmorgen dat hij pas op zijn 24ste voor het eerst seks had.

“Ik vind dat je je over zo’n zaken helemaal niet hoeft te schamen”, zegt Oosterlinck. “Als je het voor je twintigste nog niet gedaan hebt, ben je helemaal niet alleen.”

Sensoa wil nog vijf andere mythes ontkrachten:

“Met hiv kan je geen seks meer hebben”

“Jongens zijn de jagers, meisjes de prooi”

“Het belangrijkste bij seks is dat de man klaarkomt”

“Aan pijn bij het vrijen is niets te doen”

“Enkel seks met penetratie is echte seks”

Op de website van Sensoa wordt uitgelegd waarom geen van deze uitspraken klopt.