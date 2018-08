De Oude Markt in Leuven liep gisteravond vol voor de tweede editie van ‘Leive Vloms’, een schlageravond ten voordele van de strijd tegen MS. Dit jaar stonden Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers op het podium. Voor die laatste werd het een speciaal concert. Volgende week wordt hij 66 jaar, maar gisteravond werd hij al even in de bloementjes gezet door zijn goede vriendin Wendy Van Wanten.