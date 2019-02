Will Smith feliciteert Adil en Bilall met 'Belgian Big Screen Award'

De Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben met hun film 'Patser' de 'Belgian Big Screen Award' gewonnen. Dat is de prijs voor de meest bezochte Belgische film in ons land. 366.113 mensen trokken naar de cinema om 'Patser' te zien.

Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn op dit moment in Hollywood om de derde 'Bad Boys'-film te maken. Ze doen dat samen met superster Will Smith. Die het niet kon nalaten om hen te feliciteren met hun Belgische award.

De Belgische films hebben het goed gedaan vorig jaar in de cinema. Er waren bijna de helft meer bezoekers voor Belgische films. 'Patser' haalde de meeste bezoekers, 'Niet Schieten' over de Bende van Nijvel is de tweede best bezochte film. Daar kwamen 357.283 bezoekers naar kijken.