Wetsdokters: Hoe indringend is een lijkengeur nu echt?

Morgenavond wordt in een nieuwe aflevering van Wetsdokters dieper ingegaan op de lijkengeur van een dood lichaam. "Stank gaat weg na 5 tot 6 seconden. Als je 5 tot 6 seconden doorademt, dan ruik je dat niet meer", zegt wetsdokter Werner Jacobs. Maar niet iedereen gaat akkoord.

Echt weg gaat de stank volgens enkele collega's van Jacobs pas na een stevige wasbeurt. Zo vertelt dokter Vandevoorde ook dat hij door de geur weet wanneer een collega net in de buurt van een lijk is geweest. "Het kruipt in uw haren. Het kruipt in uw kledij, in uw ondergoed. Het blijft zitten. Het blijft bijna aan uw huid kleven."

De zesde aflevering van Wetsdokters: morgenavond om 21u40 bij VTM.