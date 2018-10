Wetenschap beslist: dit zijn beste nummers aller tijden

Wat doet muziek echt met je? Met die vraag nodigde Joe BV’s uit in het muzieklaboratorium. Zij werden onderworpen aan een reeks testen. En die boden uitsluitsel: ‘Summer of 96’ van Bryan Adams is het beste nummer aller tijden.

Het laboratorium komt er voor de tiende verjaardag van de Top 2000. De meting gebeurt met vier instrumenten. “De meting gebeurde met vier instrumenten: een EEG-toestel op het hoofd dat de focus meet, een meter op het hoofd dat de beweging registreert, elektroden op het gezicht die de gezichtsuitdrukking meten en elektroden op de pols die de intensiteit van de beleving vastleggen”, laat Joe weten in een persbericht.

Achter Bryan Adams staan ABBA met Dancing Queen, Queen met Bohemian Rhapsody en Billie Jean van Michael Jackson. Purple Rain van Prince vervolledigt de top 5.

Of de wetenschap ook gelijk krijgt, weten we op 12 oktober. Dan weten we op wie de luisteraars van Joe hebben gestemd.