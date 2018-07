Werchterweide in extase na overwinning Duivels

Niet Gorillaz, niet Queens of the Stone Age, niet The Kooks, maar de Rode Duivels zorgden voor het beste optreden tot hiertoe. Dat was de mening van heel wat fans na afloop van de kwartfinale Brazilië-België die te zien was op drie grote schermen op Rock Werchter. Een van de grootste voetbalfeesten van het land vond op een muziekfestival plaats.

De hele dag stond in het teken van de Rode Duivels vandaag. Chris Wall van Air Traffic jende vroeg in de namiddag het publiek door te vragen of er een of andere voetbalwedstrijd gespeeld werd. Waarna hij opmerkte dat zijn band in de zeldzame situatie zat "waar het publiek zenuwachtiger is dan de band". De muziek kreeg dan toch even de bovenhand tijdens het optreden van The Kooks op de Main Stage. De Britse band eindigde sterk met een zeer gesmaakt "Make Me Happy" en "Naive".

Delirium

De volgende act, de Amerikaanse rapper Russ, kon veel minder mensen bekoren. Toen al was het uitkijken naar de voetbalmatch, een wedstrijd die dus gewonnen werd. Op het fluitsignaal was er een delirium van jewelste. Werchter barstte los. Het festival kan nu echt beginnen. Anderson Paak en The Killers hebben geen werk meer om de fans aan te porren, zij zitten dankzij De Bruyne, Hazard en co. nu al in hogere sferen.

Toch nog volk

Toch werd de muziek niet vergeten. Terwijl de Rode Duivels 0-2 op voorsprong kwamen, was het zowaar barstensvol in The Barn voor een uitstekend optreden van Ben Howard. Op het hoofdpodium begon London Grammar een kwartier later dan voorzien aan haar optreden - wilde Hannah Reid de start van de tweede helft niet missen? - maar toch kwam er volk opdagen voor haar optreden. Niet alleen Engelsen en Nederlanders, ook Belgen (velen onder hen in Duivelsshirt nota bene) wilden dit optreden per se zien.

Een overrompeling was het uiteraard niet. London Grammar startte sterk met "Hey now" en informeerde het publiek dat het 1-2 werd. Slim was dat misschien niet, want wie echt op de hoogte wilde blijven van het voetbal, bekeek de match wel op groot scherm. Maar niet alleen onze nationale voetbalploeg. Ook London Grammar kreeg de handen op elkaar.

