Weinstein: hoe het potje gedekt bleef

Vanavond brengt Telefacts 'Weinstein: the inside story'. De reportage vertelt hoe filmproducer Harvey Weinstein jarenlang weg kon komen met seksuele intimidatie in Hollywood en hoe hij uiteindelijk toch van zijn voetstuk viel.

Harvey Weinstein was decennialang de koning van Hollywood, tot hij zes maanden geleden beschuldigd werd van seksuele intimidatie. De ene vrouw na de andere getuigde vervolgens over ongewenste intimiteiten, aanranding en zelfs verkrachting door de filmproducer. Sommige verklaringen gaan terug tot het begin van Weinsteins carrière in 1980 en ook grote namen als Uma Thurman en Salma Hayek kwamen met hun verhaal naar buiten.

Op 19 maart heeft de Weinstein Company uiteindelijk het faillissement aangevraagd. De filmstudio ging ten onder nadat enkele belangrijke klanten waren afgehaakt na de vele beschuldigingen.

De reportage over Weinstein kan je vanavond zien om 22.10 uur op VTM.