Week van de Zee zet kust in kijker

De campagne 'Week van de Zee' is toe aan de 22ste editie en ook dit jaar staan er heel wat activiteiten gepland. Het startschot werd vrijdag gegeven. Slogan dit jaar is "ZandInZicht".

De "Week van de Zee" is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat kinderen op een speelse manier kennis laat maken met de zee, het strand en de duinen, en hen leert om er respectvol mee om te gaan. Dit kan in klas- of gezinsverband door deel te nemen aan een van de tientallen activiteiten langs de kust.

Het ruime publiek kan dit jaar deelnemen aan een vijftigtal activiteiten aan de kust. De provincie selecteerde tien blikvangers voor gezinnen met kinderen, waaronder een gezinspicknick in provinciedomein Raversyde, een zandfestival in Bredene en een Nieuwpoorts zeedorp.

6 mei

De provincie slaat voor dit initiatief de handen ineen met bezoekerscentra, wandelclubs, natuurorganisaties en uiteraard de kustgemeenten. De 'Week van de Zee' duurt langer dan een week. De aftrap is vandaag gegeven, en de campagne wordt afgerond op 6 mei.