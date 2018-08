Wat drijft call girls? "Al met zoveel mannen geslapen, wil nu geld"

Het is het oudste beroep ter wereld en het geld blijft veel vrouwen aantrekken. In Groot-Brittannië werken op dit moment meer dan 70.000 escortmeisjes. Ze verkopen seksuele diensten aan meer dan twee miljoen mannen. “Ik heb al met zoveel mannen geslapen, nu wil ik er geld voor”, getuigt Alexis.

Alexis is 22 en heeft net besloten dat ze als escort wil werken. “Als je me vijf jaar terug gezegd had dat ik dit zou doen, zou ik me zorgen gemaakt hebben over hoe ik me zou voelen. Maar ik heb nu al met zoveel mannen geslapen. Het was altijd vreselijk en ik voelde me slecht. Nu wil ik er geld voor.”

Sommige luxe-escortes verdienen zo’n 7.000 euro op een weekend, maar het kan ook een eenzaam bestaan zijn. “Als ze aan mijn haar trekken en als ze op me spuwen, ben ik aan het werken en denk ik gewoon: het duurt maar een uur”, zegt escort Kat. “Maar het is vernederend. Ik word geslagen en zo. En toch denk ik: het duurt niet lang meer. Het is niet oké om zo behandeld te worden. Maar ze willen deze ervaring.”

Waarom verkopen sommige vrouwen hun lichaam? En is het dat waard? First Time Call Girl, vanavond in Telefacts Zomer om 22.10 bij VTM.