Waarom VTM NIEUWS undercover ging op Tomorrowland

In een undercoverreportage vertellen crewleden aan VTM NIEUWS dat er door medewerkers van Tomorrowland gedeald wordt op het festivalterrein. Maar waarom maakte VTM NIEUWS de reportage? Reporter Kenneth Dée legt uit.

"We hoorden al een tijdje signalen dat er door crewleden gedeald werd op Tomorrowland, en hebben daarom de vraag gesteld aan politie en de organisatie, maar hebben daar nooit antwoord op gekregen", vertelt Dée.

Hij was afgelopen weekend privé op Tomorrowland en raakte daar aan de praat met een medewerker die hem vertelde over de drugsproblematiek. "De eerste keer kon ik het niet opnemen, maar achter hebben we opnieuw met hem afgesproken en dan heeft hij dit verhaal verteld." Kenneth Dée sprak met de twee medewerkers op hun werkplek en zag aan hun polsbandjes dat het crewleden waren.

De organisatie laat ons weten dat er 10.000 mensen werken op en voor Tomorrowland. Volgens de organisatie worden er controles uitgevoerd bij de crew zowel bij de opbouw als tijdens het festival, zowel aan de crew-in- en uitgangen als op de crewcamping.