Na twaalf afleveringen van De Slimste Mens zit de deelname van VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert erop, maar ze heeft wel een record aantal deelnames beet. Na een hectische periode, waarbij Julie het werk als journaliste en kandidate in De Slimste Mens moest combineren, is ze vandaag terug op de redactie en kan ze zich volop concentreren op de Amerikaanse mid-termverkiezingen. Neem in deze video een blik achter de schermen van het VTM NIEUWS en bekijk hoe Julie te werk gaat.