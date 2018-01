VTM heeft plots een nieuwe weerman

“Welkom bij een speciaal weerbericht met een nieuwe weerman”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters in het weerbericht van 17.45 uur. Naast haar staat een geblinddoekte Q-dj Wim Oosterlinck. Samen met Sam & Heidi presenteert hij vanaf deze week officieel de ochtendshow op Qmusic. Daarom schotelt het duo hun nieuwe kompaan een paar vreemde uitdagingen voor, zoals het weer presenteren met Jill. “Dat gaat wel heel snel dat weerbericht, dat wist ik niet”, zegt een onwennige Oosterlinck.

Q-dj Wim Oosterlinck maakt vandaag zijn officiële entree als derde lid van het ochtenduo Sam & Heidi. Ze droppen hem de hele week geblinddoekt in allerlei onverwachte situaties waar hij op voorhand niets van afweet. Wim moet zich er dan in zijn eentje uit zien te redden. Een van die opdrachten was dus het weer presenteren samen met VTM-weervrouw Jill Peeters.

Nog geen twintig seconden nadat Wim zijn blinddoek afdoet, verdwijnt Jill van het toneel en staat Wim er alleen voor. Een echte weerspecialist is Wim nog niet. “Het wordt heel slecht weer. Vannacht komen er winterse buien, neen toch niet, rukwinden bedoel ik. Ik weet dat … want ik sta hier”, grapt hij.

"Ergens rechts in het land"

Zijn aardrijkskundige kennis moet Wim ook nog wat bijschaven. “Het sneeuwt ook een beetje, maar dat zal meer rechts in het land zijn. Ik denk dat dat Limburg is”, zegt hij terwijl hij naar de provincie Luik wijst in Wallonië.

"Zijn we op televisie?"

Hij vindt het alleszins een leuke ervaring. “Ik vond het heel leuk om samen met Jill Peeters in de studio te staan. Zijn we nu gewoon op televisie eigenlijk? We ronden nu af, dank je wel voor het weer en dag en bedankt”, sluit Wim Oosterlinck af.