Vandaag, op 1 februari, wordt VTM dertig jaar. Al dertig jaar informeert VTM NIEUWS de Vlaming over droevige en vrolijke momenten uit de actualiteit. Momenten die ook onze VTM NIEUWS-ankers nooit zullen vergeten. In aanloop naar de verjaardag van VTM vertelt iedere dag één anker over zijn of haar meest memorabel nieuwsmoment. Wat hebben ze onthouden uit de afgelopen jaren? Vandaag vertelt Stef over de arrestatie van Salah Abdeslam.

Bekijk ook: