VTM 30: Dany Verstraeten krijgt eigen straat: 'Dany Verstraat'

Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe hadden op de 30ste verjaardag van VTM vandaag nog een verrassing voor VTM NIEUWS-anchor Dany Verstraeten, die er sinds de start in 1989 bij is. Dany kreeg zijn eigen straat 'Dany Verstraat' in de tuin van het VTM-gebouw in Vilvoorde. "Ik geef toe, dit had ik echt niet verwacht. Ik dank jullie voor het meest originele cadeau dat ik voor de dertigste verjaardag op VTM gekregen heb. Dit is ongelooflijk", zei een verraste Dany. Samen met Maarten, Dorothee en VTM-icoon Amedee mocht hij zijn straat ook inhuldigen, maar dat liep niet van een leien dakje..