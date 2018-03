Voor het eerst in België: 3D-projectie op je bord

Wie een uniéke eetervaring zoekt, die kan tot eind juni terecht in een restaurant in Koksijde. Daar doen ze aan 'Food mapping': ze projecteren 3D-videobeelden op de borden van hun gasten, beelden die een verhaal vertellen over het eten dat ze geserveerd krijgen. Het is een primeur voor ons land.

'Le Petit Chef' is de ster van het verhaal. De kleine kok neemt zijn gasten mee op een culinaire wereldreis van goed twee uur in de voetsporen van ontdekkingsreiziger Marco Polo. Via projectoren boven de tafel, komen de beelden in 3D tot leven op je bord - en bij elk verhaal hoort een gerecht.

Van Shanghai naar Koksijde

Het is het Belgische Skull Mapping dat 'Le Petit Chef' creëerde. Het concept ging de hele wereld rond en was al te zien in Londen, Dubai, Berlijn, Stockholm, Shanghai en Hong Kong. Maar nu kan je het voor het eerst zien in een restaurant in ons land.

“Het is iets anders koken omdat we een scenario moeten volgen”, vertelt chef Ivan Puystiens van Oh Restaurant. “Het is een theater als het ware. Dus daar ligt het iets anders. Maar we weten al langer dan vandaag dat uit eten gaan meer dan alleen de kwaliteit van het eten is, dat ook het concept, de setting enzovoort heel belangrijk zijn en beleving meer en meer aan bod komt.”

Wat kost dat?

Echt goedkoop is 'Le Petit Chef' niét: voor een zesgangenmenu mét projectie betaal je 129 euro.