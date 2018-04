Vlaming slachtoffer van datalek Facebook

Vanaf vandaag kunnen ook Vlamingen checken of er gegevens via Facebook in de handen van Cambridge Analytica zijn beland. En dat was slecht nieuws voor de Vlaamse Nikki Vanherck, want zij kreeg te horen dat haar informatie waarschijnlijk in verkeerde handen is gevallen.

“Eén van je vrienden heeft ingelogd. Daarom werd deze informatie van jou waarschijnlijk verspreid met de app ‘This is your digital life’: je publieke profiel, je verjaardag en je woonplaats.” Dat bericht kreeg Vanherck vandaag te lezen, toen ze op de link op Facebook klikte.

Misbruik

“Het is raar dat die gegevens nu misbruikt worden voor één of ander doeleind waar je eigenlijk niks van weet”, vertelt ze aan VTM NIEUWS. Vanherck is niet alleen. In totaal kreeg de Privacycommissie al dertig klachten binnen van Belgen die getroffen zijn. Wat de volgende stappen zijn, is nog niet duidelijk.

Privacycommissie

Test-Aankoop zit morgenvoormiddag samen met een afgevaardigde van Facebook in Brussel. En de Privacycommissie werkt mee aan het Europese onderzoek. Ze eisen een schadevergoeding.

Wat gebeurde er alweer?

Enige tijd geleden raakte bekend dat in 2014 gegevens van 87 miljoen Facebookaccounts in handen waren gevallen van Cambridge Analytica, een databedrijf met nauwe banden met het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. Onder die gegevens ook die van bijna 61.000 Belgen.