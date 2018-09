De digitale restaurantgids Foodtaster heeft Viktor Derks uitgeroepen tot belofte van het jaar. Derks is sommelier in tweesterrenrestaurant Nuance in Duffel. Hij is amper 21, maar behoort al tot de top in Vlaanderen.

Derks behaalde eerst zijn koksdiploma aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde en volgde nadien nog een specialisatiegraad als sommelier. Hij studeerde vorig jaar af en mocht toen stage lopen in Nuance. Daar werd hij vrij snel gebombardeerd tot sommelier.