'Vladimir Trump'? Die zou er zo uitzien!

Op de cover van Time Magazine prijkt volgende week het ‘liefdeskind’ van Donald Trump en Vladimir Poetin. Het blad insinueert zo dat er een band is tussen de twee wereldleiders.

Sinds de ontmoeting van Donald Trump en Vladimir Poetin maandag in Helsinki, staat de wereld erg sceptisch tegenover de Amerikaanse president. De vermoedens dat de leiders van de twee grootmachten onder één hoedje spelen, worden volgens velen nogmaals bevestigd.

Ook de cover van Time Magazine laat daar geen twijfel over bestaan. Het kritische blad voegde voor de gelegenheid de hoofden van beide presidenten samen. Het resultaat is even fascinerend als ongemakkelijk.

Deze editie van het magazine focust hoofdzakelijk op de rol van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De president ontkende dit steeds stellig, maar na de ontmoeting met Poetin is zijn visie veel minder klaar. Tegenstrijdige antwoorden en instabiele meningen volgden elkaar in sneltempo op.