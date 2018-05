VIDEO: Zo plan jij voor €100 je huwelijk

Ga je binnenkort trouwen, maar heb je geen idee hoe je je moet voorbereiden? Dan kan The Blue Box misschien wel een oplossing bieden. Het is een huwelijksplanner in een doos. Daarin zit onder andere een stappenplan, zodat je zeker niets vergeet.

Twee jongedames van het Gentse huwelijksbureau Pop The Question hebben de doos ontwikkeld. “We merkten dat er heel veel informatie was op het internet, maar dat die nergens gebundeld is. Wij hebben alle tips dus gebundeld in één doos en een handleiding gemaakt”, zegt een van de bedenksters Femke De Swaef.

“We zagen dat er veel creatieve mensen zijn die zelf hun trouw willen organiseren, maar soms dat organisatietalent niet hebben. Daar helpt de doos dan bij”, zegt de andere bedenkster Nele D’Hoe.

In de doos zit een handleiding, het is je begeleider bij het plannen van een huwelijksfeest. Er zit ook een lijst in met ‘suppliers’ ofwel leverancier. Een boekje vol bedrijven met leuke ideeën voor je huwelijk. Zo is er bijvoorbeeld een bedrijf dat gespecialiseerd is in een identiek huwelijkskostuum voor vader en zoon, of een bedrijf dat voorziet in artificiële planten om je huwelijk op een originele manier in te kleden.

Verder zitten er ook dagschema’s in voor de dag van het huwelijk zelf en budgetlijsten om de kosten in te schatten.

Niet goedkoop

The Blue Box kost wel honderd euro. “Dat lijkt misschien veel, maar eigenlijk heb je alle informatie van een wedding planner, en die zou nog veel duurder zijn”, zegt D’Hoe.