Video toont Prince dag voor hij stierf

De Amerikaanse politie heeft videobeelden vrijgegeven van Prince op de dag voor hij stierf. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe hij een ziekenhuis binnenwandelt om zijn dokter Michael Todd Schulenberg te bezoeken. De dag erna werd Prince dood aangetroffen.

De politie plaatste gisteren documenten, foto’s en video’s uit het onderzoek online. De poplegende werd dood teruggevonden in een lift in zijn Paisley Park-studiocomplex.

Pillen

In het gebouw werd een indrukwekkende hoeveelheid medicatie aangetroffen. Op een foto is ook een wit poeder te zien.

Onopzettelijke overdosis

Uit de autopsie bleek dat Prince stierf aan een onopzettelijke overdosis van fentanyl, een pijnstiller die 50 keer sterker is dan heroïne. De muzikant zou zelf niet geweten hebben dat hij fentanyl had geslikt, maar dacht dat het om een andere, voorgeschreven pijnstiller ging.

Herkomst pillen?

Het Amerikaanse gerecht heeft intussen laten weten dat niemand wordt aangeklaagd voor de dood van Prince. Bijna twee jaar na zijn dood kon het onderzoek niet uitklaren hoe de zanger aan het bewuste product was geraakt. De onderzoekers konden de herkomst van de pillen niet achterhalen. Zijn arts had hem een week daarvoor namelijk een andere, minder krachtige, pijnstiller voorgeschreven.

“Er is geen betrouwbaar bewijs dat aantoont hoe Prince de namaak-Vicodin verkreeg die fentanyl bevatte”, aldus Metz. “We hebben eenvoudigweg onvoldoende bewijs om iemand in staat van beschuldiging te stellen in verband met de dood van Prince”, meldde hij na twee jaar onderzoek. Daarnaast is er ook geen enkel bewijs dat Prince wist om welk product het precies ging. “Prince had geen idee dat hij een namaakpil nam die hem het leven kon kosten”, aldus de openbare aanklager.

Dokter

De betrokken arts wordt niet vervolgd, maar heeft volgens zender ABC aanvaard een minnelijke schikking van 30.000 dollar te betalen. Hij had immers het voorschrift voor Prince op naam van iemand anders gezet.