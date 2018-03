Vertonghen figureert in WK-lied

Rode Duivel Jan Vertonghen speelt een gastrol in de videoclip van het nieuwe WK-lied ‘Les Diables’. Het is een lied van Nicola, ofwel Manneke van Temse, een oud-deelnemer van The Voice op VTM.

Na de hele hetze rond de rapper Damso, die het WK-lied niet meer mag maken, beslisten heel wat artiesten om zelf een lied uit te brengen. Nicola, ofwel Manneke van Temse, doet het al voor de tweede keer.

Hij bracht vandaag ‘Les Diables’ uit met bijhorende videoclip. In die videoclip doet ook een echte ‘diable’ mee, want op het einde van het lied overhandigt Manneke van Temse een shirt met zijn naam op aan Vertonghen.